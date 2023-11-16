كورة لايف.. مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم.. YALLA SHOOT

ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم.. YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم.. YALLA SHOOT، يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخوض أولي مبارياته بعد قليل في مشواره بتصفيات كأس العالم 2026 أمام جيبوتي على ملعب ستاد القاهر الدولي .

تترقب الجماهير المصرية ضربة بداية المنتخب الوطني في مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث تحلم الجماهير بتأهل الفراعنة مع وجود نظام جديد للتصفيات والابتعاد عن منتخبات قوية مثل السنغال وغانا والمغرب وتونس والجزائر.

ويلتقي منتخب مصر نظيره جيبوتي في السادسة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من عمر التصفيات.

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم منتخب مصر في المجموعة الأولى القوية بحانب كل من منتخب بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي.

وأنهى المنتخب المصري استعداداته للمباراة المهمة والقوية في افتتاح مشواره في التصفيات بشكل قوي وتركيز عالي للغاية، حيث تستهدف الفراعنة اليوم القتال بشراسة لخطف أول 3 نقاط له للمنافسة بقوة على التأهل لكأس العالم 2026م.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة مصر وجيبوتي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وبدوره، فإن جيبوتي يدرك أهمية المباراة وصعوبتها نظرًا لأنها على أرضة الخصم، ولكن سيحاول المنتخب بذل أقصى جهد ممكن الليلة لاقتناص النقاط الكاملة لرفع معنوياته في أول مباراة له بموشاره بالتصفيات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي؟

تنقل قناة أون تايم سبورتس، مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في وجود باقة من ألمع نجوم الكرة.

ونجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".