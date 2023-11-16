نجم مانشستر سيتي المعار يتحدث عن مستقبله

كشف يان كوتو، مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، المعار لنادي جيرونا الإسباني حتى نهاية الموسم، عن مستقبله مع الف.

ويعتبر كوتو جزءًا أساسيا من تشكيلة جيرونا التي تتصدر ترتيب الدوري الإسباني ويقدم الفريق معجزة حقيقية مع حدود إمكانياته هذا الموسم.

ويعتبر هناك شراكة بين نادي مانشستر سيتي وجيرونا حيث يمتلك كلا الفريقين الشيخ خلدون المبارك.

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وأشار كوتو في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، أنه منفتح على فكرة الاستمرار مع جيرونا أكثر من العودة إلى مانشستر سيتي.

وقال كوتو: “لدي آمال. أريد أن أكون على أعلى مستوى وأنا سعيد جدًا في جيرونا، ولكني أريد أيضًا اللعب في دوري أبطال أوروبا، لا أعرف إذا كان هنا أو في مانشستر سيتي، على الرغم من أنني أحب إسبانيا. أرى نفسي أكثر في الدوري الإسباني، لكن علينا أن نرى ما هي الخيارات”.