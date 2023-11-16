الاهلي يوافق على رحيل نجمه التونسي في الشتاء

وافق النادي الاهلي على رحيل أحد لاعبيه المحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد استبعاده من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وعقد سامي قمصان المدرب العام داخل النادي الاهلي جلسة مع التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول، من أجل احتواء غضبه في الفترة الأخيرة نظرًا لشكوى الأخير بسبب الجلوس بديلًا.

وتشمل جلسة قمصان مع كريستو من أجل تهدئة اللاعب واحتواء غضبه مؤخرا، وحل أزمته الأخيرة مع المارد الأحمر كما سيتم إخطاره بالموافقة على إعارته في الشتاء القادم نظرًا لقلة مشاركاته.

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واستقر الاهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل كريستو في الميركاتو الشتوي القادم إلى نادي مودرن فيوتشر، لتمكينه من فرصة اللعب خاصة أن «كولر» رفض فكرة بيعه بشكل نهائي في الوقت الحالي.