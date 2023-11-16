غموض في برشلونة بشأن مستقبل نجم الفريق

تسيطر حالة من الغموض على مستقبل الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط برشلونة، المرتبط بنادي جلطة سراي التركي.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أنه بسبب المعلومات التي نشرها في تركيا صحفي من هذا البلد يتمتع بشعبية كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. في الواقع، تحدث حتى عن لقاء بين وكيل اللاعب ومديري النادي التركي.

وبالنظر إلى هذا الموقف، أكد إلهان جوندوجان، ممثل لاعب نادي برشلونة، أن الأخبار التي ظهرت في وسائل الإعلام التركية والتي زعمت أن المسؤولين التنفيذيين في جلطة سراي اجتمعوا معه للحديث عن انتقال إيلكاي جوندوجان مستقبلًا لا أساس لها من الصحة.

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وقال إلهان جوندوجان في بيانه: “الأخبار التي ظهرت في الصحافة هذه الأيام عن إلكاي لا تعكس الحقيقة. لم أقابل أحدًا من غلطة سراي قبل مباراة بايرن ميونخ للحديث عن إلكاي. لم يحدث أي تطور، لقاء”.

أضاف :”لا شيء وصل إلينا في هذا الصدد. أريد أن أوضح ذلك. لا أنا ولا إيلكاي نستطيع أن نفهم كيف جاءت هذه الأخبار. إيلكاي سعيد للغاية في برشلونة ويركز على ما يريد تحقيقه هناك وعلى أهدافه”. “