اخبار الرياضه

يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

0 نشر
0 تبليغ

أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

يخطط يوفنتوس لتدعيم خط الوسط بضم صفقة جديدة وإضافة لاعب واحد على الأقل إلى فريقه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويحرص البيانكونيري على شغل هذا الدور بعد خسارة بول بوجبا ونيكولو فاجيولي.

ويوجد العديد من اللاعبين الكبار على قائمة التسوق الخاصة بهم، لكن إجراء توقيع جيد في يناير دون إنفاق الكثير من المال يمثل تحديًا.

ويعاني يوفنتوس من مشكلة مالية تحظى بتغطية إعلامية كبيرة ولا يمكنه فعل الكثير في فترة الانتقالات الأخيرة.

طالع أيضًا: غموض في بشأن مستقبل نجم الفريق

وذكرت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» أن يوفنتوس سيبيع صامويل إيلينج جونيور وسيستخدم الأموال لتمويل صفقة كبيرة للاعب خط وسط أتلتيكو مدريد رودريجو دي بول.

ويعد اللاعب خيارهم الأول الآن، ولن يسمح له الأتليتي بالمغادرة إلا إذا دفع البيانكونيري مبلغًا كبيرًا.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا