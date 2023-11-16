يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

يخطط يوفنتوس لتدعيم خط الوسط بضم صفقة جديدة وإضافة لاعب واحد على الأقل إلى فريقه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويحرص البيانكونيري على شغل هذا الدور بعد خسارة بول بوجبا ونيكولو فاجيولي.

ويوجد العديد من اللاعبين الكبار على قائمة التسوق الخاصة بهم، لكن إجراء توقيع جيد في يناير دون إنفاق الكثير من المال يمثل تحديًا.

ويعاني يوفنتوس من مشكلة مالية تحظى بتغطية إعلامية كبيرة ولا يمكنه فعل الكثير في فترة الانتقالات الأخيرة.

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وذكرت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» أن يوفنتوس سيبيع صامويل إيلينج جونيور وسيستخدم الأموال لتمويل صفقة كبيرة للاعب خط وسط أتلتيكو مدريد رودريجو دي بول.

ويعد اللاعب خيارهم الأول الآن، ولن يسمح له الأتليتي بالمغادرة إلا إذا دفع البيانكونيري مبلغًا كبيرًا.