كاس ترفض دعوى بيراميدز ضد مشاركة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

رفضت المحكمة الرياضية “كاس” دعوى بيراميدز ضد مشاركة الاهلي في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي بيراميدز قد رفع دعوى ضد أحقية الاهلي في المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستند بيراميدز في دعواه إلى أنه قد احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، بينما انهى الاهلي البطولة محتلاً المركز الثالث.

اقرأ أيضاً- مانشستر سيتي يقطع الطريق على ليفربول لضم بديل محمد صلاح

وشارك الاهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما اختار الاتحاد المصري لكرة القدم المشاركين بناءًا على ترتيب الدور الأول من البطولة.

وأعلنت المحكمة الرياضية صباح اليوم الخميس رفض دعوى بيراميدز ضد الاهلي.

وكان الاهلي قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي في المباراة النهائية.

والجدير بالذكر أن بيراميدز يشارك في هذه النسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.