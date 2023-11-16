أبرزهم رونالدو وتاليسكا.. الثنائيات الأفضل في دوري روشن السعودي

تعد ثنائية البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر هي الأفضل في هذ الموسم من دوري روشن السعودي.

نشر الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي الثنائيات الأفضل هذا الموسم بعد مرور 13 جولة من المسابقة.

ثنائية رونالدو وتاليسكا هي الأفضل حتى الأن حيث نجح نجمي النصر في 21 هدف، يليهم ثنائية الهلال بين الصربي الكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري برصيد 17 هدف.

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ويأتي في المركز الثالث لأفضل ثنائيات دوري روشن المغربي مراد باتنا وتيو لاعبا فريق الفتح بواقع 13 هدف، بالتساوي مع ثنا الاتحاد كريم بنزيما وعبد الرازق حمدلله.

والجدير بالذكر أن الهلال يعتلي صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، ويليه النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ومن المقرر أن تجمع مواجهة نارية بين الهلال والنصر في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.