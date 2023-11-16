ميدو التاسع.. ترتيب هدافي منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق أولى مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، في السادسة مساء اليوم، بمواجهة منتخب جيبوتي، ويتصدر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قائمة الهدافين.

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي منتخب مصر برصيد 49 هدفا من 91 مباراة، فيما يأتي في المركز الثاني محمد أبو تريكة، برصيد 37 هدف من 94 مباراة.

يأتي حسام حسن في المركز الثالث برصيد 32 هدفا، من 86 مباراة، فيما يحتل عمرو زكي المركز الرابع ويليه عماد متعب.

نرصد ترتيب هدافي منتخب مصر، وفقا لموقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت":

محمد صلاح، 49 هدفا، 91 مباراة

محمد أبو تريكة، 37 هدفا، 94 مباراة

حسام حسن، 32 هدفا، 86 مباراة

عمرو زكي، 29 هدفا، 60 مباراة

عماد متعب، 28 هدفا، 67 مباراة

أحمد حسن، 27 هدفا، 152 مباراة

محمد جدو، 18 هدفا، 34 مباراة

حسني عبد ربه، 16 هدفا، 94 مباراة

أحمد حسام ميدو، 14 هدفا، 45 مباراة

حسن الشاذلي، 13 هدفا، 16 مباراة

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