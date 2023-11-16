"المستقبل".. أمام عاشور ينشر هذه الصورة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر أمام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، 3 صور له أثناء التدريبات الجماعية لمنتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي اليوم.

وعلق حسين الشحات لاعب الأهلي برموز تعبيرية "قلوب"، وأحد الجماهير علق "لاعب كبير"، وأضاف آخر"ده المستقبل"، وعلق زميل له "أسد".

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جدير بالذكر، يلاقي المنتخب المصري نظيره جيبوتي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي.

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