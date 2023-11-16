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الثنائية طاغية.. كيف افتتح مصر مشواره في آخر أربع نسخ من تصفيات كأس العالم؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، في السادسة مساء اليوم، بمواجهة نظيره جيبوتي في الجولة الأولى.

بالعودة إلى افتتاح مصر تصفيات كأس العالم السابقة نجد الآتي:

افتتح منتخب مصر تصفيات كأس العالم قطر 2022، بمواجهة منتخب أنجولا، وتمكن من تحقيق الفوز عليه بنتيجة 1-0، إذ أحرز الهدف محمود حمدي "الونش".

وكانت افتتاحية منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2018، بمواجهة منتخب الكونغو وانتهت المباراة بفوز مصر 2-1، وأحرز الهدفين، محمد صلاح، عبد الله السعيد.

تصفيات كأس العالم 2014، افتتح منتخب مصر التصفيات بمواجهة موزمبيق وتمكن من تحقيق الفوز عليه بنتيجة 2-0، إذ أحرز الهدفين، محمود فتح الله، محمد زيدان.

كما افتتح منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2010 بمباراة جمهورية الكونغو وانتهت المباراة بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة 2-0، وسجل الهدفين، عمرو زكي، أحمد عيد عبد الملك.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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