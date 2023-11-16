"بشرة خير".. ضربة بداية رائعة منذ 1990 للفراعنة بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - عشاق الكرة المصرية على موعد مع بداية مشوار جديد من حلم التأهل لكأس العالم 2026، بشكله الجديد.

ضربة بداية مشوار المنتخب المصري تأتي عندما يواجه نظيره الجيبوتي، في مستهل مشواره على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتقام التصفيات هذا العام بنظام المجموعات حيث يصعد أوائل الـ9 مجموعات مباشرة إلى كأس العالم المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك بمشاركة 48 فريقًا.

ويعود نظام المجموعات في الصعود لكأس العالم، إلى تصفيات مونديال 1990، الذي تأهل المنتخب المصري له بنجاح.

وخلال السطور التالية نأخذكم في جولة بضربة بداية المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة للمونديال منذ دخول المجموعات على التصفيات:

خلال تصفيات كأس العالم 1990، بدأ المنتخب المصري مشواره بمواجهة ليبيريا، وحقق الفوز حينها بهدفين نظيفين.

وفي تصفيات كأس العالم 1994، بدأ الفراعنة التصفيات بفوز على أنجولا بهدف نظيف، رغم فشلهم في الصعود لكأس العالم.

واكتسح الفراعنة المنتخب الناميبي بالقاهرة، بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات الحاسمة والمؤهلة لمونديال فرنسا 1998.

وحاول المنتخب المصري المحافظة على سجله بدون هزيمة، ليتعادل مع المنتخب السنغالي في تصفيات مونديال 2002.

وأكمل المنتخب المصري سلسلة البدايات الجيدة وحقق الفوز بثلاثية نظيفة على المنتخب السوداني، في المباراة الأولى له في تصفيات كأس عالم 2006.

وتأتي ذكرى أم درمان، وصعود الجزائر على حساب مصر، في تصفيات كأس العالم 2010، التي تعادل خلالها المنتخب المصري الجولة الأولى مع زامبيا.

ثم تأتي الذكرى السيئة للهزيمة بسداسية في الجولة الحاسمة أمام غانا بتصفيات مونديال 2014، ليتغلب المنتخب المصري في افتتاح المجموعات على حساب موزمبيق بهدفين نظيفين.

ونأتي لصعود المنتخب المصري لكأس العالم روسيا 2018، والذي حقق الفوز على الكونغو في افتتاح المجموعات بنتيجة 2-1.

وخلال أول لقاء للمنتخب المصري في دور المجموعات من تصفيات كأس العالم الأخيرة 2022، حقق المنتخب المصري الفوز على أنجولا بهدف نظيف.