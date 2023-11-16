الزمالك يفتح ملف التجديد للثلاثي.. ويصدم روقا وعبدالغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك فتح باب التفاوض لتجديد عقود ثلاثة لاعبين خلال الفترة المقبلة، نظرا لانتهاء عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

ويعاني نادي الزمالك، من أزمة في انتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم الحالي، ومنهم أحمد فتوح ومحمد صبحي الذي تم عرضهم للبيع بعد أزمتهم الأخيرة، وأيضا محمود علاء ويوسف أوباما ومحمد عواد ومحمد أشرف روقا ومحمد عبدالغني.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، تحدث مع الثلاثي محمود علاء ويوسف أوباما ومحمد عواد لتجديد عقودهم.

أوضح المصدر، أن "سليمان" أكد للثلاثي، أنهم سوف يحصلون على مقابل مادي يوازي الفئة الأولى، نظرا لجهودهم الكبيرة مع الأبيض في الفترة الماضية.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة، وضع الثنائي محمد أشرف روقا ومحمد عبدالغني، تحت الاختبار، من جانب معتمد جمال المدير الفني المؤقت، قبل تحديد موقف تجديد عقودهم من عدمه، في ظل اهتزاز مستواهم في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة أبو سليم الليبي، يوم 26 نوفمبر الحالي، في أولى جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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