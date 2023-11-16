منتخب فرنسا يستدعي خيفرين تورام بدلا من كامافينجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا عبر موقع التغريدات "إكس" استدعاء خيفرين تورام لاعب نيس بدلا من إدواردو كامافينجا الذي تعرض للإصابة في المران.

كتب الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا: "استدعى ديدييه ديشامب خيفرين تورام ليحل محل إدواردو كامافينجا (التواء في الركبة اليمنى)، تعافى قريبًا يا كاما".

تعرض كامافينجا للإصابة بالتواء في الركبة اليمنى خلال مران منتخب فرنسا، أمس الأربعاء، ليغادر بعدها التدريبات للخضوع إلى فحص طبي.

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق واليونان في آخر جولتين من تصفيات يورو 2024، ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

اقرأ أيضًا:

صلاح وزيزو يقودان تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جيبوتي

فرج عامر يكشف: هناك 3 لاعبين في الأهلي من الصعب التعاقد معهم

ميدو يكشف السبب الرئيسي وراء إصرار فيتوريا على ضم فتوح وصبحي