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المحكمة الرياضية الدولية تعلن انتصار الأهلي على بيراميدز (مستندات)

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محمد اسماعيل - القاهرة - رفضت المحكمة الدولية "كأس" الشكوى التي تقدم بها نادي بيراميدز، لمنع مشاركة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.

وكان نادي بيراميدز، تقدم بشكوى للاتحاد الدولي، نظرا لعدم مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، رغم احتلاله المركز الثاني في الدوري الموسم قبل الماضي واحتلال الأهلي المركز الثالث.

وأرسلت المحكمة الرياضية خطابا بشكل رسمي، يفيد بحفظ الدعوى التي تقدم بها نادي بيراميدز بشأن مشاركة الأهلي في البطولة الأفريقية النسخة الماضية بدلا منه.

وجاء ذلك بعد التأكد من اللائحة التي أسند إليها مشاركة النادي الأهلي، من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، نظرا لاعتماد مشاركة الأندية المصرية في البطولة، بناء على نتائج الدور الأول من بطولة بسبب انتهاء البطولة في موعد متأخر عن إقامة القرعة الخاصة بالمشاركات الأفريقية.

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