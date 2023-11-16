هل سينتقل إلى ريال مدريد؟.. وكيلة هالاند ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدثت رافايلا بيمنتا وكيلة أعمال المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، عن مستقبل اللاعب، وما إذا كان سيذهب إلى ريال مدريد أم لا.

وصرحت بيمنتا لموقع "ريليفو: "أنا لا أستطيع أن أتحدث عن مستقبل اللاعب، هالاند هو من يحدد مستقبله دائما".

وتابعت: "نحن الثلاثة، أنا وهالاند ومانشستر سيتي مرتاحون في الوضع الحالي، وما يقدمة هالاند في الدوري الإنجليزي مثالي وهذا هو تفكير المهاجم النرويجي دائما".

وأضافت رافايلا: "هالاند دائما ما يحترم النادي الذي يلعب في صفوفه، لذلك لن يأتي وقت يقول فيه سأرحل وداعا، وهناك احترام متبادل بين اللاعب والنادي الإنجليزي، وإذا قرر الرحيل بالطبع سيخبرهم".

وواصلت: "فقط أنا والسيتي ووالد هالاند من نعرف تفاصيل العقد، وجوارديولا واللاعب يفهمان بعضهم البعض لذا يقدمات مستويات رائعة حتى الآن".

واختتمت رافايلا بيمنتا: "هل سيذهب هالاند إلى مدريد؟ لا أعرف، لكن دائما ما اتواجد هناك واسأل شعبهم عن كيفية العيش ويجيبون أنها رائعة، لكن هناك أيضا مدن مثالية، مثل مانشستر".

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