بسبب البصق على زميله.. إيقاف لاعب الأخدود 6 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب الأخدود، حمد آل منصور 6 مباريات وتغريمه 60 ألف ريال سعودي، بسبب البصق على زميله في الفريق.

تعرض حمد آل منصور للطرد في المباراة السابقة ضد الحزم بعد البصق على حارس مرمى فريقه، ووفقا لما ورد في تقرير الحكم جاء قرار اللجنة.

نص بيان لجنة الانضباط على: "إيقاف مدافع الأخدود حمد آل منصور، 6 مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب الحصول على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الحزم، وذلك في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها".

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