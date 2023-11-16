"تحول لواحد تاني".. قرار جديد من الزمالك بشأن سامسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أشاد الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، بالبنيني سامسون بعد استعادة مستواه في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

وكان نادي الزمالك نجح في تحقيق الفوز أمس الأربعاء وديا، على حساب فريق توت عنخ أمون، بهدفين، أحرزهما سامسون، فضلا عن إحرازه هدفا في مواجهة بيراميدز بقبل نهائي بطولة كأس مصر.

وأكد مصدر داخل الفريق الأبيض، أن الجهاز الفني تراجع عن قراره السابق، برحيل اللاعب البنيني عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومنحه فرصة آخرى.

وأوضح المصدر، أن سامسون أصبح بشكل مختلف حاليا، على مستوى الأداء الفني، أو الروح داخل الملعب، وربما يشارك في الفترة المقبلة، بشكل أساسي في خط الهجوم.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لنادي الزمالك، يستعد لمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 من الشهر الجاري في الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.