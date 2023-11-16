شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات تنتظر فراعنة اليد فى أمم أفريقيا 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب مصر لكرة اليد فى أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر يناير 2024 المقبل إلى تحقيق 3 تحديات فى هذه النسخة التى تقام على أرضه ووسط جماهيره .





و يرصد الخليج 365 أبرز التحديات فى التقرير التالى : التأهل للأولمبياد يعتبر التحدى الأكبر فى هذه المنافسة هو التأهل لأولمبياد باريس 2024 لتحسين مركز مصر فى أخر نسخة بطوكيو و التى شهدت حصول الفراعنة على المركز الرابع .





استقرار الجهاز الفنى فى أول اختبار رسمى

كما يطمح المنتخب فى إستقرار الجهاز الفنى بقيادة الإسبانى باستور فى أول مهمة رسمية له من خلال هذه المنافسة ، لا سيما و أن المدرسة الإسبانية فى كرة اليد تتوافق مع كرة اليد المصرية بشكل كبير .



حصد اللقب على أرضه ووسط جماهيره و الاحتفاظ بالكأس حصد اللقب على أرضه ووسط جماهيره و الاحتفاظ بالكأس

كما يسعى منتخب مصر إلى الإحتفاظ بلقب كأس أفريقيا و الحصول على اللقب على أرضه ووسط جماهيره ، حيث أن هذه النسخة تشهد حضور جماهيرى بكامل الطاقة الإستيعابية لإستاد القاهرة .

أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، منتخب مصر فى المجموعة الثانية. واختار الجهاز الفنى المجموعة الثانية بصفة مصر الدولة المنظمة للبطولة.

وجاءت المجموعات كالتالى:

المجموعة الأولى

رواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وكاب فيردى.

المجموعة الثانية

مصر والكونغو برازفيل والكاميرون وغينيا.

المجموعة الثالثة

ليبيا والجابون والجزائر والمغرب.

المجموعة الرابعة

كينيا ونيجيريا وأنجولا وتونس.