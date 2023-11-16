شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ88.. مجدى يعقوب جراح قلوب سكن الزمالك فؤاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الخميس مجدى يعقوب الجراح العالمى بعيد ميلاده الـ88 حيث ولد يوم 16 نوفمبر عام 1935، ذلك الطبيب الذى كرث حياته للعمل الإنسانى وإنقاذ قلوب الملايين.

واشتهر البورفيسور مجدى يعقوب بعشقه لنادى الزمالك حيث أكد الجراح العالمى في أحد اللقاءت التلفزيونية أنه ينتمى لمشجعى القلعة البيضاء، وأعلنها صريحة بأن حب الزمالك جذبه وسكن قلبه ورغم حياته المهنية المفعمة بالدراسات، والعمل إلا أن ذلك لم يمنعه من تشجيع النادى الذى ينتمى إليه.

ويرصد ”الخليج 365” فى عيد ميلاد ملك القلوب حقائق فى حياته المهنية، ومنها:

- تخرج ملك القلوب فى كلية الطب جامعة القاهرة عام 1957.

- غادر مصر عام 1964 وبدأ حياته المهنية فى أحدث المستشفيات فى إنجلترا.

- أصبح فى عام 1974 ملك القلوب أول طبيب فى نيجيريا يجرى جراحة القلب المفتوح.

- ترأس مجدى يعقوب عام 1980 برنامج زراعة القلب فى مستشفى هارفيلد بإنجلترا.

- 1986 تم تعيينه أستاذا فى المعهد الوطنى للقلب والرئة فى جامعة إمبريال كوليدج العريقة فى لندن.

- يعتبر الدكتور مجدى يعقوب رائدا من رواد عمليات زراعة القلب على المستوى العالمى.

- يعد من أفضل أطباء القلب فى العالم الذى طور تقنيات جديدة ورائدة فى مجال جراحة القلب لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل قلبية عند الولادة.

- تقاعد ملك القلوب عن العمل الوظيفى فى عام 2001، وكرس وقته لمنظمة "سلسلة الأمل" الخيرية التى أسسها فى عام 1995 والتى تهتم بالأطفال فى مناطق الصراعات فى الدول النامية والذين يعانون من أمراض قلبية.

- افتتح الدكتور مجدى يعقوب عام 2009 مركز أسوان للقلب.