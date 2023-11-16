شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي فى كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26 نوفمبر الجارى، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.

تقام مباراة الزمالك وأبو سليم في السادسة مساء الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

يدرس معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاعتماد على البنينى سامسون أكينولا وناصر منسى في مواجهة أبو سليم الليبى، المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من أجل منح اللاعبان المزيد من الثقة، والتأكيد على الحاجة لخدماتهم في المرحلة المقبلة.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.