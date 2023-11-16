شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجيبوتى بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر اليوم الخميس، نظيره جيبوتي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال، والتي ينافس فيها الفراعنة وجيبوتي في مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا.
ما هو موعد مباراة منتخب مصر مع جيبوتى
يلتقى المنتخب الوطنى الأول فى السادسة مساء غد الخميس، مع منتخب جيبوتى على استاد القاهرة الدولى، فى بداية مشواره فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتى
تذاع مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى على قناة أون تايم سبورت بعد حصولها على حقوق نقل مباريات الفراعنة فى تصفيات المونديال خارج وداخل مصر.
ويسعى الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال المقبل، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.ما هي مجموعة منتخب مصر في التصفيات؟
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.ما هي قائمة منتخب مصر لمواجهتى جيبوتى وسيراليون ؟
جاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتى جيبوتى وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالى..
فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح
خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.
في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.
أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قيادة مباراة مصر وجيبوتي، في الجولة الأولى لللحكم الجنوب أفريقي ألفريد شافاني، ويعاونه كل من: إيلفاز سيتول، مساعد أول، وكاجارا ميكوينا، مساعد ثانٍ، فيما يتواجد ماسيكسول بامبيسو، حكمًا رابعًا.
ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر امام جيبوتي ؟
استقر البرتغالي روي فيتوريا على التشكيل الذى يخوض بع مواجهة جيبوتي مساء اليوم، وضمت العناصر التي يراهن عليها فيتوريا بدون تغييرات كبيرة على مستوى التشكيل.
من المتوقع أن يبدأ فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد حمدي ومحمد عبد المنعم وعلي جبر ومحمد هاني، وفي وسط الملعب محمد النني وإمام عاشور وطارق حامد، وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.
ما هو تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي قبل مواجهة الليلة ؟
التقى المنتخبان مرتان من قبل، ضمن منافسات الدور الثاني في تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصري الفوز في المباراتين برباعية دون رد، ويتقاسم الثنائي عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافي مباريات منتخب مصر وجيبوتي.
وفي مباراة الذهاب، أحرز أهداف مصر بالترتيب التالي، أحمد زكي، حسني عبد ربه، أحمد حسن، عمرو زكي، وأحرز أهداف مصر في مباراة العودة الآتي، عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، رياض سعيد بالخطأ في مرماه.
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