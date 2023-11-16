شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجيبوتى بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر اليوم الخميس، نظيره جيبوتي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال، والتي ينافس فيها الفراعنة وجيبوتي في مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا.

ما هو موعد مباراة منتخب مصر مع جيبوتى

يلتقى المنتخب الوطنى الأول فى السادسة مساء غد الخميس، مع منتخب جيبوتى على استاد القاهرة الدولى، فى بداية مشواره فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتى

تذاع مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى على قناة أون تايم سبورت بعد حصولها على حقوق نقل مباريات الفراعنة فى تصفيات المونديال خارج وداخل مصر.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال المقبل، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

ما هي مجموعة منتخب مصر في التصفيات؟

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

ما هي قائمة منتخب مصر لمواجهتى جيبوتى وسيراليون ؟

جاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتى جيبوتى وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالى..

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.