شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل وفارس الدسوقي يتأهلان لربع نهائي بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت نتائج المصريين في منافسات اليوم الثاني من دور الـ 16 كالتالي:
فوز فارس الدسوقي على جوليان كورتس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-4, 8-11, 11-3.
فوز مصطفى عسل على الهندي سوراف جوزال بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-7, 12-10.
هزيمة نور الطيب أمام منافستها سيفا سينجاري سوبرمنيام بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 12-10, 8-11, 12-10.
هزيمة نور أبو المكارم أمام الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 11-5, 11-4.
هزيمة زينة ميكيوي أمام الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-9, 9-11, 13-11.
بذلك تضمن مصر 6 مقاعد في ربع النهائي، حيث كان الرباعي المصري، علي فرج، يوسف سليمان، سلمى هاني، وروان العربي، قد تأهلوا في مباريات اليوم الأول من ثمن النهائي.
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