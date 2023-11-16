شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل وفارس الدسوقي يتأهلان لربع نهائي بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، مصطفى عسل وفارس الدسوقي، إلى الدور ربع النهائي ببطولة سنغافورة للاسكواش، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في منافسات اليوم الثاني من دور الـ 16 كالتالي:

فوز فارس الدسوقي على جوليان كورتس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-4, 8-11, 11-3.

فوز مصطفى عسل على الهندي سوراف جوزال بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-7, 12-10.

هزيمة نور الطيب أمام منافستها سيفا سينجاري سوبرمنيام بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 12-10, 8-11, 12-10.

هزيمة نور أبو المكارم أمام الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 11-5, 11-4.

هزيمة زينة ميكيوي أمام الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-9, 9-11, 13-11.

بذلك تضمن مصر 6 مقاعد في ربع النهائي، حيث كان الرباعي المصري، علي فرج، يوسف سليمان، سلمى هاني، وروان العربي، قد تأهلوا في مباريات اليوم الأول من ثمن النهائي.