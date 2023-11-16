شكرا لقرائتكم خبر عن الصاعدون الثلاثة يخطفون الأضواء فى أول 6 جولات بدورى nile.. زد ينافس الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الأندية الصاعدة حديثا للدورى الممتاز، الأضواء مبكرا خلال منافسات الجولات الستة الماضية بعدما قدم مستويات مميزة بعيدا عن الدفاع الذى يغلب على أداء الفرق الصاعدة فى السنوات الماضية.

ونجحت أندية زد والجونة وبلدية المحلة الذين صعدوا هذا الموسم للدورى الممتاز، فى فرض أنفسهم وشخصياتهم فى مبارياتهم التى خاضوها وكانوا لهم كلمة فى معظم المباريات ليحتلوا أماكن آمنة فى بداية الدورى.





ونستعرض مسيرة هؤلاء الأندية فى أول 6 جولات فى التقرير التالى.. زد

يعد فريق زد الصاعد لأول مرة فى تاريخه، أنجح هؤلاء الأندية بعدما استعصى على كل الأندية التى واجهته ورفض السقوط حتى الآن، ليبقى هو النادى الوحيد مع الأهلى الذى لم يتذوق الهزيمة حتى الآن.

وفرض مجدى عبد العاطى المدير الفنى لزد طريقة لعبه خلال كل المباريات، ليقتنص 12 نقطة من 18 نقطة ممكنة، ليحتل فريقه المركز الرابع فى جدول الدورى، بعد الفوز على الإسماعيلى والجونة والزمالك ويتعادل مع بلدية المحلة والمقاولون العرب وسموحة.

الجونة

بدأ فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال، الدورى بشكل ضعيف بعد التعادل مع سموحة والهزيمة من زد ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى، ليغير علاء عبد العال من طريقته ويتخلى عن طريقته الدفاعية معتمدا على المغربى أحمد بلحاج فى مباغتة الخصوم ويستطيع الفوز على فاركو والداخلية ويحصد 6 نقاط مهمة، قبل أن يوقف سلسلة انتصارات الأهلى ويفرض عليه التعادل فى استاد خالد بشارة.

وأكد علاء عبد العال أن الجونة يسعى دائما إلى الوصول لفرق المقدمة وحصد النقاط، وأنه يرغب فى وضع الفريق فى مكان متقدم فى جدول الترتيب والبعد عن الصراع عن الهبوط.

بلدية المحلة

وجه بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف إنذارا منذ البداية لفرق الدورى، أنه عائد للدورى للبقاء وسط الكبار وليس للنزول مرة أخرى، بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين، قبل السقوط أمام سموحة بهدفين، ثم يقدم مستويات كبيرة بالتعادل مع زد بثلاثة أهداف لمثلها، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثلهما، قبل الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وله مباراة مؤجلة مع الأهلى.

واتسم أداء بلدية المحلة بالنزعة الهجومية بعدما نجح الفريق فى تسجيل 10 أهداف خلال 5 مباريات فقط بمعدل هدفين فى اللقاء الواحد، واستقبلت شباكه 9 أهداف وهذا يدل على الكرة الهجومية التى يقدمها الفريق هذا الموسم.