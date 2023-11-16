7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 16/11/2023، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاءت في مقدمتها ، منتخب مصر يواجه جيبوتى فى ضربة البداية بتصفيات المونديال اليوم، على معلول يقترب من تدعيم الأهلى أمام ميدياما الغانى فى دورى الأبطال، ومنتخب اليد يختار مواجهة غينيا فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد. يواجه منتخب مصر في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره الجيبوتي في مباراة مثيرة ومرتقبة، تجري أحداثها على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال اقترب التونسي علي معلول من لاعب الأهلي من تدعيم صفوف فريقه خلال مباراته ضد ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق للفريق حول عرض جدولة مستحقاته المالية،

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