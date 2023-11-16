شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة مديراً فنياً للنجوم بدروي المحترفين خلفا لـ نادر السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة النجوم برئاسة محمد الطويلة مع محمد جودة نجم الأهلى الأسبق لقيادة الفريق فنيا بدورى المحترفين خلفا لـ نادر السيد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق الذى رحل عن الفريق عقب الجولة قبل الماضية لخلافات مع الإدارة .

كان النجوم قد خسر آخر مبارياته بالدورى أمام طنطا بهدفين مقابل هدف وهو ما جمّد رصيده عند 6 نقاط محتلا المركز الـ18 بجدول الترتيب .

ويحاول مسئولو النجوم إنقاذ صفوف الفريق من الهبوط للدرجة الادنى فى ظل تدهور النتائج وعدم تحقيق الفوز حتى الآن إلا فى لقاء وحيد كان على حساب لافيينا .

ويستعد النجوم لمواجهة وادى دجلة فى الجولة التاسعة للدورى يوم الثلاثاء المقبل على ملعبه بمدينة 6 أكتوبر .