منتخب الشباب يختتم استعداداته للجزائر ..وأبو الوفا يشكر سفير مصر بتونس

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مرانه الرئيسي اليوم على ملعب المرسي استعدادا لمباراة الغد أمام الجزائر في ثاني مواجهات الفراعنة ببطولة شمال أفريقيا الودية التي تقام حاليا في تونس.

خضع اللاعبون الذين شاركوا كأساسيين في مباراة أمس أمام ليبيا لتدريبات خفيفة لفك العضلات، بينما خاض باقي اللاعبين مرانا كاملا.

في السياق ذاته، تقدم محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة و رئيس بعثة منتخب الشباب بالشكر لـ ايهاب فهمي سفير مصر في تونس لدعمه المستمر للمنتخب وتذليل كافة العقبات التي تواجه البعثة.

وكان سفير مصر في تونس قد حضر مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا أمس لمساندة ودعم اللاعبين والجهاز الفني ، وحرص على توجيه كلمة للفريق عقب المباراة طالبهم خلالها ببذل قصاري جهدهم في البطولة معربا عن ثقته في قدرات وامكانات هؤلاء اللاعبين لتحقيق لقب البطولة.

ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لمواجهة الجزائر غدا الجمعة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الكرم، وكان منتخب مصر للشباب تعادل مع نظيره الليبي إيجابيا بهدف لكل منتخب في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة.

ويتصدر المغرب البطولة برصيد 6 نقاط ويليه تونس برصيد 3 نقاط ثم مصر وليبيا بنقطة واحدة لكل منتخب، بينما يتذيل الجزائر المنافسات بدون نقاط.

وتضم قائمة منتخب مصر 22 لاعبا كالتالي: عبد المنعم تامر ، أحمد وهبة ، أحمد جابر ، معتز محمد ، أحمد عابدين ، حسام عوض الله ، محمد سمير ، يوسف عبد الحفيظ ، حسن أبو المعاطي ، مهاب سامي ، مروان محمود ، أحمد خالد كباكا، فارس خالد ، محمد السيد ، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله ، عمرو خالد ، عمر خضر ، مهند محمد ، كريم سعيد ، محمد زعلوك.