الامارات | السوري عمر السومة يعود إلى جدة.. ويوجه رسالة لجمهور الأهلي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد نجم الكرة السورية عمر السومة إلى مدينة جدة مجدداً بعد سنوات لعب فيها مع النادي الأهلي السعودي وحقق معه إنجازات مهمة وأرقاماً لن تمحوها ذاكرة على صعيد الأهداف (أحرز 194 هدفاً منها 144 في الدوري و30 تمريرة حاسمة بالفترة من 2014-2021).

ويتواجد السومة في جدة منذ يومين وتحديداً في مقر تدريبات أهلي جدة حيث يستعد مع منتخب سورية لخوض مباراة كوريا الشمالية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال السومة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوريا الشمالية: "أنا ولدت مرتين.. مرة في دير الزور ومرة في جدة"، في إشارة لعشقه الكبير لنادي أهلي جدة وجمهوره الذي أسهم بشكل كبير في نجاحاته.

وقدم السومة الشكر للسعودية على استضافة مباريات المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم، ووجه رسالة إلى جمهور أهلي جدة يدعوهم فيها لمؤازرته والمنتخب السوري خلال المواجهة المرتقبة اليوم الخميس (الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات).

وكان السومة قد رحل عن الأهلي في صيف 2021 بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى، حيث انضم إلى العربي القطري على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي.