ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام نظيره منتخب جيبوتي، فى المباراة التىى تجمع المنتخبين بالجولة الأولى من تصفيات الأمم الأفريقيثة المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

وتقرر اذاعة مباراة مصر وجيبوتي عبر قناة أون تايم سبورتس، مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في وجود باقة من ألمع نجوم الكرة.

ونجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فيتوريا

ويرغب فيتوريا للإثبات نفسه بقوة في أول إختبار له في مشواره نحو كأس العالم، وهو الهدف الأول اللذي دفع الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد معه، وهو التأهل للمونديال.

واستطاع فيتوريا في الفترة الماضية من إثبات نفسه مع الفراعنة ونيل ثقة الجماهير المصرية في تحقيق الحلم وقيادة المنتخب نحة كأس العالم 2026.