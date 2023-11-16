صلاح على موعد مع رقم قياسي حال التسجيل أمام جيبوتي بتصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي بعد قليل، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين فى اطار الجولة الأولى من تصفيات مونديال العالم 2026.

ونجح لاعبو منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا من تسجيل 24 هدفًا، ولم تتلق شباكه سوى 7 أهداف، فيما يحظى تاريخ مشاركات الفراعنة بالتصفيات عدم التعرض للخسارة في الجولة الأولي، حيث خاض الفراعنة 9 مباريات بالجولة الأولي و لم يتلقي أي هزيمة عبر التاريخ.

وذلك بخوض 9 مباريات تمكن الفراعنة من الفوز في 7 والتعادل في مرتين فقط، وسيكون فيتوريا علي موعد بمواصلة هذا الإنجاز وعدم كسر دفة الإنتصارات للمنتخب المصري في تاريخه.

ماذا يحدث حال تسجيل محمد صلاح هدف اليوم في شباك جيبوتي بتصفيات كأس العالم؟

وفي حالة احراز محمد صلاح هدفا في مباراة اليوم أمام جيبوتي سيحتل وصافة قائمة ترتيب هدافي مصر في تصفيات المونديال على مدار التاريخ والتي يتصدرها محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق برصيد 14 هدفا ويليه عمرو ذكي برصيد 12 هدفا ثم صلاح بـ 11 هدفا .

تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي

وتقابل المنتخبان مرتان من قبل، ضمن منافسات الدور الثانى فى تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصرى ألفوز فى المباراتين برباعية دون رد، ويتقاسم الثنائى عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافى مباريات منتخب مصر وجيبوتي.