ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وباكستان يلا شوت في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وباكستان يلا شوت في تصفيات كأس العالم 2026، يفتتح المنتخب السعودي مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم 2026 باستضافة منتخب باكستان على استاد نادي الفتح في الهفوف، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت غرينتش، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتعتبر مواجهة باكستان ثم الأردن بمثابة التحضير المثالي لمنتخب السعودية قبل خوض نهائيات كأس أمم آسيا في قطر بشهر يناير 2024.

ولم يفز منتخب السعودية في أي مباراة منذ تولي روبرتو مانشيني المسؤولية حيث لم يحقق الأخضر الفوز في أي لقاء ودي خاضه على مدار الأشهر الماضية.

ولعب الأخضر في تصفيات 12 مونديالاً ونجح في خطف بطاقة التأهل في نصفها، ست مرات، ويعد من أكثر المنتخبات الآسيوية عبوراً نحو المونديال.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي مع باكستان بجانب الأردن وطاجيكستان في المجموعة السابعة من الدور الثاني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال المقرر إقامته في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة السعودية وباكستان عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وسبق للسعودية التأهل إلى نهائيات كأس العالم 6 مرات، من ضمنها النسختين الأخيرتين من البطولة في روسيا وقطر، بينما حقق منتخب باكستان إنجاز تاريخي بالتأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات بعد تغلبه على كمبوديا في الدور الأول.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026؟

يمكنك متابعة قنوات الكأس القطرية من خلال مختلف الأقمار الصناعية العربية من خلال الترددات الآتية:

تردد قناة الكأس 2 على عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\4

تردد قناة الكأس 2 على نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\4

تردد قناة الكأس على سهيل سات

التردد: 10770

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\4

من معلق مباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026؟

سيتولى المعلق الشهير خليل البلوشي مهمة التعليق على مجريات مباراة السعودية وباكستان من خلال قنوات الكأس القطرية.

مشاهدة البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026

سيكون البث المباشر لمباراة السعودية وباكستان متاحًا من خلال منصة "شوف".

كما من المحتمل أن تكون المباراة منقولة عبر الموقع الرسمي لقنوات الكأس الرياضية من خلال خدمة البث المباشر للقنوات المفتوحة.

متى موعد مباراة المنتخب السعودي وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة السعودية وباكستان هو الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على ملعب نادي الفتح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.