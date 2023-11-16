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قبل صدام المونديال الليلة.. محمد صلاح في وصافة ترتيب هدافي منتخب مصر تاريخيًا

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الدولى المصري محمد صلاح لقيادة أحلام المصريين الليلة، نحو الحلم الغائب والمشاركة في كأس العالم المقبل 2026، وذلك حين يستهل مشواره بمواجهة جيبوتي بالجولة الأولي من تصفيات الأمم الأفريقية .

ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ

ويحتل محمد صلاح حاليا وصافة ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ في جميع البطولات برصيد 51 هدفًا خلف حسام حسن الذي سجل 68 هدفًا.

ويقع الفراعنة في المجموعة الأولى من التصفيات والتي تضم كل من منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، ومنتخب جيبوتي.
موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وتنطلق صافرة لقاء مصر وجيبوتي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي 
من المنتظر أن تذاع مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر فضائية on time sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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