مصر وجيبوتي .. تشكيل المنتخب الوطني الأساسي بافتتاح مشوار تصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة جيبوتي التي تنطلق في السادسة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم.



ويأتي تشكيل المنتخب كالآتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد سامي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد مصطفى "زيزو"، محمد النني.

الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وجيبوتي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

ومن المنتظر أن تذاع مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر فضائية on time sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.