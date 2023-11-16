ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة السعودية وباكستان بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم

مشاهدة مباراة السعودية وباكستان بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم، يستهل منتخب السعودية مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، بمواجهة باكستان في الجولة الأولي من المجموعة السابعة ، مساء اليوم الخميس.

ويستقبل المنتخب السعودي نظيره منتخب باكستان على ملعب نادي الفتح، في الجولة الأولى من الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026.

وتضم مجموعة "الأخضر" بجانب باكستان منتخبي الأردن وطاجيكستان، وسيتأهل صاحبا المركز الأول والثاني إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات، مع ضمان بلوغ كأس أمم آسيا 2027.

وبعد المشاركة المميزة في مونديال 2022 بقطر، يسعى المنتخب السعودي إلى التواجد للمرة الثالثة على التوالي في المونديال بنسخة 2026، خاصة وأن نظام التأهل يسهل من مهمة كتيبة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني.

ويواجه منتخب السعودية بقيادة المدير الفني الإيطالي الشهير روبيرتو مانشيني، منتخب باكستان يوم غد الخميس، الموافق 16 نوفمبر 2023.

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ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الباكستاني، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وباكستان؟

من المنتظر انيتم نقل اللقاء الهام والذي سيجمع المنتخب السعودي بنظيره الاوزبكي عبر العديد من القنوات الريايضة في الوطن العربي ونقلها للجميهور بشكل حصري ومجاني وجاءت القنوات الناقلة للمباراة علي النحو التالي:

قناة Alkass Two HD

تردد القناة: 11919

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

قناةSSC SPORT 1