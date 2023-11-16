منتخب موزمبيق يهزم بتسوانا في الجولة الاولى بتصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع منتخب موزمبيق تحقيق فوزا مهما على نظيره بتسوانا خارج الديار بنتيجة 3-2، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

أهداف مباراة موزمبيق وبتسوانا

سجل ثلاثية موزمبيق، كليسيو باوكي وستانلي راتيفو وجوناثان مويوما في الدقائق 14 و52 و75.

بينما سجل هدفي بوتسوانا، ثالفانج وكابيلو سيكانيينج في الدقيقتين 74 و85.

وجاءت قرعة تصفيات أفريقيا لمونديال 2026 كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر ، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا ، جيبوتي.

الثانية: السنغال، الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان.

الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو.

الرابعة: الكاميرون ، كاب فيردي ، أنجولا ، ليبيا ، إيسواتيني، موريشيوس.

الخامسة: المغرب ، زامبيا ، الكونغو ، تنزانيا ، النيجر، اريتريا.

السادسة: كوت ديفوار، الجابون ، كينيا ، جامبيا ، بوروندي، سيشيل.

السابعة: الجزائر، غينيا ، أوغندا ، موزمبيق ،بوتسوانا، الصومال.

الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية ، نامبيبيا ، مالاوي ، ليبيريا، ساو تومي.

التاسعة: مالي، غانا ، مدغشقر ، أفريقيا الوسطي ، جزر القمر، تشاد.

ويتأهل 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة والتي ستضم 48 فريقًا بدلا من 32 في النسخ السابقة من المونديال.

ويتأهل من التصفيات 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم، وهم أصحاب الصدارة في كل المجموعات، على أن يتأهل 4 منتخبات أصحاب أفضل ثواني في كل المجموعات إلى الملحق، حيث سيتواجه فريقان في نصف النهائي ثم النهائي ليتأهل من القارة السمراء منتخب إضافي لخوض الملحق العالمي، بخلاف الـ9 منتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.