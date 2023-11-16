شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يشكر المتحدة على التعاون الكبير في تنظيم قرعة امم أفريقيا (مصر 2024) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد بالمجهود الكبير الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدة للرياضة في تنظيم قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التي أقيمت أمس الأربعاء بدار البنك الأهلي.

وأكد صلاح في تصريحات صحفية ، أن الشركة المتحدة هي صاحبة حقوق البث والتسويق في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد – مصر 2024، مُشيراً إلى أن التنسيق يسير بخطوات كبيرة لتنظيم بطولة مميزة لكأس الأمم الأفريقية في نسختها السادسة والعشرين في مصر.

وأشار صلاح إلى التعاون الكبير بين الاتحاد المصري لكرة اليد ورعاة الاتحاد والبطولة والذي ظهر واضحا خلال مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية، إضافة إلى الإعلان تباعا عن مزيد من المفاجآت السارة لجمهور مصر الذي سيحضر لمؤازرة المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة على صالة ستاد القاهرة.

وأوضح صلاح أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الجلسات بين اتحاد اليد بحضور محمد يحيى لطفي رئيس المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري نائب رئيس المتحدة للرياضة، وهشام زايد المدير التجاري للمتحدة للرياضة، من أجل الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد.

ويسعى منتخب مصر إلى الإحتفاظ بلقب كأس أفريقيا و الحصول على اللقب على أرضه ووسط جماهيره ، حيث أن هذه النسخة تشهد حضور جماهيرى بكامل الطاقة الإستيعابية لإستاد القاهرة . أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، منتخب مصر فى المجموعة الثانية. واختار الجهاز الفنى المجموعة الثانية بصفة مصر الدولة المنظمة للبطولة. وجاءت المجموعات كالتالى: المجموعة الأولى رواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وكاب فيردى. المجموعة الثانية مصر والكونغو برازفيل والكاميرون وغينيا. المجموعة الثالثة ليبيا والجابون والجزائر والمغرب. المجموعة الرابعة كينيا ونيجيريا وأنجولا وتونس.

منتخب مصر يحلم بالحفاظ على اللقب

طريق مصر في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وسيواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما يلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.