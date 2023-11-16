شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: فيتوريا يرغب فى النزول بمتوسط أعمار لاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد صلاح الدين محلل قنوات "ON TIME SPORTS" إن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى يرغب في النزول بمتوسط أعمار لاعبى الفراعنة ، مؤكداً أن المدرب البرتغالي رفض ضم شيكابالا نجم الزمالك وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز لهذا السبب.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي في السادسة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد القاهرة في ضربة البداية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

وعلق وليد صلاح الدين على قرار فيتوريا في البدء بـ أحمد سامى مدافع بيراميدز لأول مرة وخوضه المباراة الدولية الأولى في تاريخه بسن الـ31 قائلاً:"سامى لاعب قوى وعنده كورة وسيفيد المنتخب اليوم".

وضم تشكيل منتخب مصر لمباراة جيبوتي ، كلًا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - احمد سامي - احمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

وانطلق معسكر الفراعنة يوم 13 نوفمبر الجاري، وتوافد اللاعبون على المعسكر يومي 13 و14 من الشهر الجاري، كما خاض المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.