الامارات | تعرف إلى تشكيل منتخب الإمارات أمام نيبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو التشكيلة الأساسية لمنتخب الإمارات في مباراته أمام منتخب نيبال المقامة مساء اليوم الخميس على استاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



وضمت القائمة الأساسية: الحارس خالد عيسى وفي الدفاع خليفة الحمادي وخالد الهاشمي وعبد الله إدريس وزايد سلطان، ولاعبي الإرتكاز يحيى نادر وعبد الله رمضان، وفي الوسط كايو كانيدو وعلي صالح وفابيو دي ليما، وفي الخط الامامي علي مبخوت.