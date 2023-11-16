بالشال والعلم.. لاعبو منتخب فلسطين يرددون النشيد الوطني قبل مباراة لبنان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

دخل لاعبو المنتخب الفلسطيني أرضية ملعب مباراتهم ضد لبنان بـ "الشال" الفلسطيني وقميص رسم عليه علم بلادهم مرددين النشيد الوطني.

يواجه منتخب فلسطين نظيره لبنان في الرابعة عصر اليوم الخميس، في الإمارات، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

في سياق متصل، تضم قائمة منتخب فلسطين لمباريات شهر نوفمبر، لبنان وأستراليا، لاعب المقاولون العرب محمود وادي.

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