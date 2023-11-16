مصر وجيبوتي.. حضور جماهيري ضعيف في مدرجات استاد القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مدرجات استاد القاهرة الدولي، حضور جماهيري، ضعيف، قبل مواجهة المنتخب الوطني المصري، ونظيره جيبوتي اليوم.

وتنطلق مباراة مصر وجيبوتي في السادسة مساء اليوم، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، حضور جماهيري كبير خلال هذه المباراة، من أجل مؤازرة اللاعبين، لتحقيق الفوز في ضربة البداية.

تشكيل المنتخب في مباراة جيبوتي

وكان البرتغالي روي فيتوريا، أعلن تشكيل المنتخب في المباراة وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – عمر كمال.

الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمرو مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.