8 من أرتا سولار.. تشكيل جيبوتي في مواجهة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن عبدالرحمن عقيل، المدير الفني لمنتخب جيبوتي، التشكيل الرسمي، لمواجهة منتخب مصر بعد قليل، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهد تشكيل منتخب جيبوتي وجود ثمانية لاعبين من فريق أرتا سولار، الذي واجه الزمالك في الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وخسر بصعوبة في نتيجة المباراتين 4\3.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سولايت لويما.

الدفاع: علي فاردا – فؤاد موسى – يابيه سعيد – وارساما إبراهيم.

الوسط: وارساما حسن - عبدالله حمزة- دولية محمود.

الهجوم: جابريل دادزي - صامويل إيكنبينو - مهدي عبدي.

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