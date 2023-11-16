صالح الشهري يقود هجوم السعودية ضد باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب السعودية نظيره الباكستان، في السادسة والنصف اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027,

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى، محمد العويس

خط الدفاع، حسان التمبكتي، عوني السلولي، علي البليهي

خط الوسط، سعود عبد الحميد، فيصل الغامدي، مختار علي، عباس الحسن، معاذ فقيهي

خط الهجوم، صالح الشهري، محمد مران

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