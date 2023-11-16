سام مرسي عن فيديو صلاح لفلسطين: "اللاعبين في هذا المستوى أمورهم معقدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي عن دعم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي للقضية الفلسطينية والضغوطات التي تعرض لها.

قال سام مرسي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "أعتقد أن صلاح تمارس عليه العديد من الضغوطات من جهات مختلفة، كما أن الجميع شاهد الفيديو الذي دعم به غزة".

أَضاف: "لكنني أيضًا أعتقد أن اللاعبين في هذا المستوى يكون الأمر لديهم معقدا لأن دائما حولهم كثير من الأشخاص الذين يحاولون التأثير عليهم".

اختتم مرسي: "عندما تكون "سوبر ستار" يكون الأمر مختلف لكنني أعلم أن صلاح يقوم بالعديد من الأعمال الخيرية ويقدم الدعم".

يذكر أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيه بإيقاف الحرب.

اقرأ أيضًا:

بسبب البصق على زميله.. إيقاف لاعب الأخدود 6 مباريات

هل سينتقل إلى ريال مدريد؟.. وكيلة هالاند ترد

منتخب فرنسا يستدعي خيفرين تورام بدلا من كامافينجا