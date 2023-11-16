رودري ينضم لقائمة غيابات مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استبعد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي من قائمة منتخب إسبانيا ضد قبرص، المقرر لها اليوم، بسبب تعرضه للإصابة، وفقا لشبكة "aficiondeportiva" الإسبانية.

وتضم قائمة إصابات لاعبي مانشستر سيتي 8 لاعبين وهم:

ايدرسون

آكي

ستونز

جوميز

رودري

كوفاسيتش

نونيس

دي بروين

ويواجه مانشستر سيتي نظيره ليفربول الإنجليزي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، المقرر لها يوم السبت 25 نوفمبر 2023.

يذكر أن المباراة مانشستر سيتي تعادل مع تشيلسي 4-4، في المباراة السابقة التي أقيمت في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

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