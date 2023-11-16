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"عائلتي زمالكاوية ولكن".. هل ينتقل سام مرسي للعب في الدوري المصري؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي رأيه في الانتقال للعب في ، سواء في الأهلي أو الزمالك.

قال سام مرسي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "عائلتي كلها زمالكاوية، لكن حاليا لدي طموح وأحاول الوصول إليه وهو اللعب في الممتاز".

أضاف: "تعلمت أن لا شئ مستحيل وما زال لدي عدة سنوات في الملاعب".

اختتم سام: "في مصر اللعب لأندية مثل الزمالك أو الأهلي شرف كبير".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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