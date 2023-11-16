"عائلتي زمالكاوية ولكن".. هل ينتقل سام مرسي للعب في الدوري المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي رأيه في الانتقال للعب في الدوري المصري، سواء في الأهلي أو الزمالك.
قال سام مرسي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "عائلتي كلها زمالكاوية، لكن حاليا لدي طموح وأحاول الوصول إليه وهو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".
أضاف: "تعلمت أن لا شئ مستحيل وما زال لدي عدة سنوات في الملاعب".
اختتم سام: "في مصر اللعب لأندية مثل الزمالك أو الأهلي شرف كبير".
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