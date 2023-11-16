تعرف على المباريات التي سيغيب عنها كامافينجا مع ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

سيغيب لاعب خط وسط ريال مدريد إدواردو كامافينجا لمدة 8 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها في المنتخب الفرنسي أمس الأربعاء، عقب الالتحام مع عثمان ديمبلي. وفقا لصحيفة "ماركا".

وأكد الاتحاد الفرنسي أن التشخيص المبدئي للإصابة هو التواء في ركبته اليمنى، بعد أن خضع إلى الفحوصات الطبية برفقة فرانك لوجال طبيب المنتخب الفرنسي.

وكشفت الصحيفة أنه تم تحديد فترة تعافي اللاعب خلال 8 أسابيع، وسيخضع اليوم لتصوير بالرنين المغناطيسي جديد في الفالديبيباس لتقييم الإصابة مرة أخرى.

وفي حالة التأكيد على أن كامافينجا سيبعد لمدة 8 أسابيع، سيغيب عن المباريات التالية مع ريال مدريد، قادش ونابولي وغرناطة وريال بيتيس، بالإضافة إلى يونيون برلين وفياريال وألافيس.

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