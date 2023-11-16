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"بيطير".. هكذا علق الجمهور على هدفي صلاح في مرمى جيبوتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل محمد صلاح هدفي تقدم منتخب مصر في شوط المباراة الأول على نظيره جيبوتي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلق الجمهور على الأداء الملفت الذي يقدمه صلاح في المباراة، حيث علق أحد الجماهير "صلاح بيطير وهو بيشوط ضربة الجزاء"، وأضاف آخر "يابو صلاح يا عالمي".

وأردف أحد الجماهير "صلاح عمي وعم العرب"، وتابع آخر "ربنا يوفقك يا فخر العرب".

جدير بالذكر، سجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة "17"، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة "22" من زمن شوط المباراة الأول.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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