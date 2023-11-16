شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: صلاح وزيزو ومرموش حلول المنتخب الفردية أمام جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الظاهر السقا محلل قنوات "ON TIME SPORTS" إن الفروق الفردية سترجح كفة المنتخب الوطنى أمام جيبوتى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا استاد القاهرة.

وأكد السقا أن الفروق الفردية التي يتميز بها ثلاثى المنتخب في الخط الأمامى محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو سيكون لها الدور الأساسى في تفوق الفراعنة على جيبوتى في مباراة اليوم خاصة وأن المنافس سيلعب بطريقة دفاعية قوية.

وضم تشكيل منتخب مصر للمباراة ، كلًا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - احمد سامي - احمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

وانطلق معسكر الفراعنة يوم 13 نوفمبر الجاري، وتوافد اللاعبون على المعسكر يومي 13 و14 من الشهر الجاري، كما خاض المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.