شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة البارالمبي يفوز على ألمانيا ويتأهل لنهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية على منتخب ألمانيا بنتيجة 3/1 وتأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية، والتي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 17 دولة، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الالماني بنتيجة الأشواط 3/1 ، ليتأهل للدور النهائي لمواجهة المنتخب الإيراني يوم السبت في تمام السادسة مساءً.

ويضم المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة رجال ، كلآ من : هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة 17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.