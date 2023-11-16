شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة البارالمبي يفوز على ألمانيا ويتأهل لنهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وتغلب المنتخب المصري على نظيره الالماني بنتيجة الأشواط 3/1 ، ليتأهل للدور النهائي لمواجهة المنتخب الإيراني يوم السبت في تمام السادسة مساءً.
ويضم المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة رجال ، كلآ من : هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .
يشارك في البطولة 17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.
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