صـابر عـيد متحدثاً رسميًا باسم نادى غزل المحلة

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسـة المهندس وليد خليل تعيين صابر عيـد - نجم غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق متحدثاً رسميـاً باسم نـادي غزل المحلة اعتبارًا من اليـوم الخميس الموافق 16/11/2023.

وكان نادى غزل المحلة كشف عن تشكيل الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام عبد العال، الذى تولى القيادة الفنية خلفا للراحل خالد عيد، الذى تم توجيه الشكر له بعد الهزيمة من بترول أسيوط.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى لغزل المحلة كالتالى..محمد عظيمة مستشار فنى، حسام عبد العال مدير فني، حسام عبد الجواد مدرب، أشرف شيحة مدرب، ناصر فاروق مدرب حراس المرمى، وليد سليمان مخطط أحمال، أحمد حسين أخصائى تأهيل إصابات، ميشيب ماجد محلل أداء، عمر سعد مدير شئون اللاعبين.

وتقدم وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص الشكر لـ خالد عيد وجهازه الفني المعاون على ما قدموه لنادي غزل المحلة في الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم القادمة.

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكـرة القدم تجميد مستحقات الفريق الأول لأجل غير مسمى بعد تلقى الفريق الهزيمة الثانية له في الموسم أمام بترول أسيوط بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفيـن.