شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة حمدى فتحى وتريزيجية فى مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى (3-0) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر باجراء تغييران في تشكيلة منتخب مصر في الدقيقة 50 في المباراة التي تجمع بينهم حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا لتصفيات كأس العالم 2026.

حيث شارك حمدى فتحى ومحمود حسن "تريزجية" بدلا من مروان عطية وأحمد سيد "زيزو" .

ويتقدم منتخب مصر على جيبوتي بثلاثية نظيفة حتى الأن.

وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا كلًا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - احمد سامي - احمد فتوح، وخط الوسط:مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد".

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وتم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون أسعار تذاكر المقصورة مقابل 250 جنيها.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.